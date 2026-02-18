ESC‑Auftakt in Wien: „United by Queerness“ gibt den Startschuss

In Wien wird die ESC‑Saison heuer besonders früh eingeläutet – „United by Queerness“ ist jene Ausstellung, die den Countdown zum Song Contest 2026 als allererste Veranstaltung offiziell startet. KURIER TV durfte die Schau im Qwien vorab besuchen. Zwischen ikonischen Roben & ESC-Ausstellungsstücken erzählt sie, wie eng der Eurovision Song Contest seit 1956 mit queerer Sichtbarkeit, Popkultur und gesellschaftlichen Entwicklungen verknüpft ist. In den drei Kapiteln Wohnzimmer, Arena und Stage wird die Bedeutung des Bewerbs für die Community spürbar. Mit seltenen Objekten – darunter die Siegermedaille von 1961 –führt die Ausstellung Wien in die neue ESC‑Saison.