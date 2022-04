Erstmals fossile Knorpel von Tintenfischen entdeckt

Wissenschafter des Naturhistorischen Museums (NHM) Wien und der Uni Wien haben erstmals fossile Tintenfisch-Knorpel nachgewiesen. Wie sie im Fachjournal „Plos One“ berichten, wurden die bisher unbekannten Strukturen im Gestein im Vorjahr bei Grabungen in Niederösterreich entdeckt. Mittels Computertomographie (CT) und Materialanalysen konnten sie die Objekte eindeutig als 233 Millionen Jahre alte Knorpel von Tintenfischen identifizieren.

Der Fund gelang 2021 bei Grabungen des NHM an einer der wichtigsten Fossil-Fundstellen Österreichs: ein kleiner Graben beim Polzberg zwischen Gaming und Lunz am See (NÖ). Dabei wurden auch bisher unbekannte, bis zu drei Zentimeter große, schwarze Strukturen aus der alpinen Triaszeit (vor rund 233 Millionen Jahren) im Gestein entdeckt.