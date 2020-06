Erneut junger Mann in Wien angeschossen

Plötzlich gab es einen lauten Knall, und dann habe ich einen Schmerz im rechten Arm gespürt“, gab ein 22-jähriger Mann in der Nacht auf Mittwoch zu Protokoll. Untersuchungen ergaben, dass er in der Schanzstraße einen Schussbruch der Elle erlitten hatte. Laut Polizeisprecher Thomas Keiblinger lief er gegen 0.45 Uhr zu seiner Freundin am Neusserplatz. Sie alarmierte die Rettung.



Die Hintergründe des Vorfalls sind derzeit noch unklar. Es gibt Zweifel an den Darstellungen des Wieners. Die Polizei sieht (auch deshalb) derzeit keinen Zusammenhang mit einem Schussattentat auf drei Jugendliche am vergangenen Wochenende. Diese waren rund 600 Meter Luftlinie entfernt nahe der Lugner City angeschossen worden.