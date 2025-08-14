Ermittler decken illegale Autowerkstatt in Wiener Gemeindebau auf

Die Gruppe Sofortmaßnahmen hat in Zusammenarbeit mit weiteren Einrichtungen der Stadt Wien eine illegale Autowerkstatt in der Garage eines Floridsdorfer Gemeindebaus für immer geschlossen, wie es am Donnerstag hieß.

Vor Ort befanden sich mehrere Fahrzeuge, die dort widerrechtlich abgestellt waren. Durch ausgetretenes Öl sowie Zigarettenstummel bestand Brandgefahr.

"Lebensgefährlich"

Drei Autos wurden wegen Gefahr in Verzug abgeschleppt und auf dem Gelände der MA 48 abgestellt. Im Anschluss wurden die Räumlichkeiten gereinigt, die Graffitis entfernt.