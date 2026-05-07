Die Suche nach den Opernstars von morgen geht weiter: Gemeinsam mit ihrer Initiative „ZukunftsStimmen“ fördert Opernweltstar Elīna Garanča auch 2026 wieder junge Gesangstalente aus aller Welt. Mehr als 88 Sängerinnen und Sänger haben sich heuer beworben. Nur 13 schafften es ins Finale. Als Siegerin setzte sich die junge Sopranistin Günel Shirinova aus Kasachstan durch. Sie wird im Sommer gemeinsam mit Garanča bei „Klassik unter Sternen“ auf der Bühne stehen. Auch Blaž Stajnko überzeugte die Jury mit seiner Stimme.

Für das traditionsreiche Konzertformat beginnt heuer gleichzeitig ein neues Kapitel: Nach 17 Jahren übersiedelt „Klassik unter Sternen“ erstmals vom Stift Göttweig in den Wolkenturm Grafenegg. Der Wettbewerb gilt mittlerweile als wichtige Plattform für junge Operntalente. Für viele bedeutet der anschließende Auftritt im Sommer vor tausenden Besucherinnen und Besuchern eine einmalige Chance für die internationale Karriere. Bereits beim Kulturpicknick im Schlosspark werden die fünf Bestplatzierten zu erleben sein. Siegerin Günel Shirinova tritt außerdem bei der Preview-Night sowie beim großen Galakonzert an der Seite von Elīna Garanča in Grafenegg auf.