Eis essen ist laut Marktamt in Wien nicht gesundheitsgefährdend

Eis in Wien ist laut Marktamt sicher. Bisher wurden heuer rund 60 Proben gezogen, keine einzige davon war gesundheitsgefährdend, teilte das Marktamt am Mittwoch per Aussendung mit. In Wien gibt es rund 200 Eissalons, mehr als die Hälfte davon produziert das Eis selbst. Pro Jahr werden 120 Proben Speiseeis in Lebensmittellabors untersucht. In den seltensten Fällen gebe es Beanstandungen wegen mikrobiologischer Verunreinigungen oder Reinigungsmittel-Rückständen.