Einsatztraining bei der Polizei: "Wir kämpfen nicht allein"

Schießübungen wie diese sind fixer Bestandteil des Einsatztrainings für Polizisten. Diese finden für die Wiener Beamten im Einsatztrainingszentrum in Süßenbrunn statt. In dem 2022 neu errichteten Gebäude werden Exekutivbeamte 20 Stunden pro Jahr auf Einsatztechniken, Taktik und den sicheren Umgang mit Schusswaffen geschult. Bei einem Medientermin am Mittwoch erhielten auch Journalisten einen Einblick in Trainingsszenarien.

Zu zweit im Funkwagen

Schauplatzwechsel in einen Raum, der an einen Turnsaal erinnert. Hier werden die Schwerpunkte Einsatztechnik und -taktik unterrichtet. „Wir sind keine Einzelkämpfer. In Wien haben wir das Glück, dass wir am Funkwagen immer zu zweit oder zu dritt sind. Allein kämpfen wir nicht“, erklärt Revierinspektor Franz M. Gemeinsam mit einem zweiten Einsatzleiter zeigt er den Armstreckhebel vor. Ziel ist es, eine Person in Bauchlage zu bekommen. Für das Taktiktraining gibt es in dem Zentrum in Süßenbrunn einen Übungsraum mit einer nachgebauten Wohnung. Hier werden unterschiedliche Szenarien geübt, etwa die Alarmierung wegen einer Lärmbelästigung.

Auch wenn der Fokus auf den Einsatztechniken liegt, dürfe man nicht vergessen, dass „der Beruf eines Polizisten am Ende auch immer ein Sozialberuf ist“, betonte Walter Huber, Landeskoordinator für das Einsatztraining der Wiener Polizei, abschließend.