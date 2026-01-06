Alkoholisierter 39-Jähriger verletzt Polizist bei Festnahme

In der Nacht auf Montag kam es im 20. Wiener Gemeindebezirk laut Polizeibericht zu einem Einsatz, bei dem ein Beamter verletzt wurde. Polizisten des Stadtpolizeikommandos Brigittenau waren gegen 02.15 Uhr zu einem lautstarken Streit an die Brigittenauer Lände gerufen worden. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 39-jährigen österreichischen Staatsbürger, der seine Ex-Lebensgefährtin aufgesucht hatte. Die Frau gab gegenüber den Polizisten an, Angst vor dem Mann zu haben, der laut Polizeibericht Anzeichen von Alkoholisierung zeigte.

Während der Sachverhaltsklärung im Stiegenhaus soll der 39-Jährige zunehmend aggressiv geworden sein und wild in Richtung der Beamten gestikuliert haben. Der Tatverdächtige soll dann versucht haben, einen Polizisten die Stiegen hinunterzustoßen. Bei der darauffolgenden Festnahme ging eine Glasscheibe zu Bruch. Ein Beamter zog sich dabei eine Schnittverletzung zu und musste später in einem Spital medizinisch behandelt werden.

Anzeige auf freiem Fuß

Ein bei dem Festgenommenen durchgeführter Alkovortest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Nach seiner Vernehmung wurde der 39-Jährige auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an. Dem Mann wird Widerstand gegen die Staatsgewalt vorgeworfen. Für den Verdächtigen gilt die Unschuldsvermutung.