15-Jähriger mit Machete nach mutmaßlichem Diebstahl verhaftet

In den frühen Morgenstunden des 5. Jänner 2026 wurde ein 15-jähriger slowakischer Staatsangehöriger nach einem mutmaßlichen Diebstahl in einem Wiener Einkaufszentrum angehalten. Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes beobachtete gegen 2.45 Uhr, wie zwei Jugendliche aus dem Gebäude liefen, wobei einer von ihnen eine Kassenlade trug. Der Sicherheitsmitarbeiter nahm die Verfolgung auf.

Es gelang ihm, einen der beiden Jugendlichen anzuhalten. Der zweite Tatverdächtige entkam. Im Zuge seiner Flucht ließ er die Kassenlade zurück. Bei dem festgehaltenen 15-Jährigen stellten Beamte der Polizeiinspektion Tannengasse eine Machete sicher. Die zurückgelassene Kassenlade, die nur wenige Cent enthielt, wurde ebenfalls beschlagnahmt.

Herkunft der Kassenlade unklar

Woher die mutmaßlich gestohlene Kassenlade stammt, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der 15-jährige Tatverdächtige machte dazu keine konkreten Angaben. Bislang konnte in dem Einkaufszentrum kein aufgebrochenes Geschäft festgestellt werden. Eine Fahndung nach dem mutmaßlichen Komplizen verlief ohne Erfolg. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, hat die weiteren Ermittlungen übernommen.