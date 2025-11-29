Einkaufswagen und Mistkübel in Wiener Wohnhäusern angezündet

In einem Stiegenhaus in der Hasnerstraße brannte gegen 20.00 Uhr ein Einkaufswagen. Eine dreiviertel Stunde später wurde in der Kalvarienberggasse ein Papiermistkübel in Brand gesetzt und im Aufzug eines Mehrparteienhauses abgestellt. Diesen Brand löschte die Berufsfeuerwehr Wien . Verletzt wurde in beiden Fällen niemand.

Brand mit Teppich gelöscht

Die Flammen in der Hasnerstraße waren von einer 43-jährigen Bewohnerin entdeckt worden. Sie lief auf die Straße und bat Passanten um Unterstützung. "Gemeinsam gelang es ihnen, den Brand noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte mithilfe von Wasser und einem Teppich zu löschen", berichtete Polizeisprecherin Irina Steirer. Durch die Taten entstand Sachschaden. Die Brandgruppe des Landeskriminalamtes Wien führt die weiteren Ermittlungen.