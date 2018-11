Einen Tag bei der Polizei: Üben für den Ernstfall

Verdächtiger ist bewaffnet

„Alle Fachteile werden dann in einer gestellten Amtshandlung abgerufen“, schildert der Einsatzleiter. In dieser werden die angehenden Polizisten auf das neu erlernte überprüft. An einer solchen Amtshandlung konnten sich die Journalisten auch probieren.

Zu zweit werden die falschen Beamten zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden gerufen. Als die Polizisten eintreffen, merken sie, dass die beiden Lenker der Unfallfahrzeuge in einen Streit geraten sind. Die Auseinandersetzung eskaliert, einer der Fahrer zieht eine Pistole, der andere ein Messer. Der Verdächtige mit der Pistole ergibt sich, legt die Waffe auf den Boden. Der andere Beschuldigte geht mit dem Messer auf seinen Gegenüber los. Die Beamten müssen einschreiten und entscheiden, wie sie zu handeln haben. Darf geschossen werden? Zeit zum Nachdenken bleibt kaum. Die Situation eskaliert schnell.