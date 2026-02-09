Mann bei Explosion in Gemeindebau schwer verletzt

Bei einer Explosion in einem Gemeindebau in Wien-Floridsdorf ist am Montagnachmittag ein Mann schwer verletzt worden. Wie die Wiener Berufsfeuerwehr bestätigte, war es in einer Wohnung aus noch ungeklärter Ursache zu einer Verpuffung gekommen.

Der schwer verletzte Bewohner wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und in ein Spital gebracht.

Fenster und eine Balkontüre im dritten Stock wurden durch die Druckwelle aus den Angeln gerissen. Die Bewohner der betroffenen Stiege wurden aus Sicherheitsgründen ins Freie gebracht und der Gebäudeteil evakuiert.

Konkret dürften zwei Wohnungen beschädigt worden sein. Die genaue Ursache stand noch nicht fest. "Die Therme war jedoch intakt“, sagte Polizeisprecherin Anna Gutt. Ein Gasaustritt sei damit eher auszuschließen.

Laut Gutt hat die Brandgruppe des Landeskriminalamts die Ermittlungen übernommen. Sie betonte zudem, dass keine weitere Gefahr für die Anrainerinnen und Anrainer bestünde. Die Feuerwehr brachte die restlichen Bewohner ins Freie. Laut der Wiener Berufsrettung wurden rund 20 Personen von der Sondereinsatzgruppe betreut. Bis auf die Mieterinnen und Mieter der beiden beschädigten Wohnungen konnten inzwischen bereits wieder alle in das Haus zurückkehren, wie Feuerwehrsprecher Lukas Schauer erklärte.

Die Aufräumarbeiten waren am frühen Abend noch im Gang, wobei Rettung und Feuerwehr bereits abrücken konnten. "Beschädigte Fensterscheiben und Türen wurden verschlossen“, sagte Schauer. Er sprach auch von durchgeführten Pölzmaßnahmen, da einige Türen und Wände in dem Haus eingedrückt worden seien. Die Netzbetreiber waren am Abend noch vor Ort, um weitere Vorkehrungen zu treffen.