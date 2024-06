Einbrüche bei Ex-ORF-Chefs Lindner und Wrabetz: 31 Monate Haft

Eine 35-jährige Italienerin ist am Mittwoch am Wiener Landesgericht für Einbrüche in mehrere Villen und Einfamilienhäuser am Stadtrand bzw. in Nobelvierteln zur Verantwortung gezogen worden.

Zu den Opfern zählten Ex-ORF-Generaldirektorin Monika Lindner und ihr Nachfolger Alexanbder Wrabetz, der bis 2021 an der Spitze des ORF stand. Die vierfach vorbestrafte Angeklagte, die einer hochprofessionellen, auf Einbrüche spezialisierten Bande angehörte, kassierte 31 Monate Haft.