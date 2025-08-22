Einbruchsversuch in Wien: Verdächtiger schlaf auf Sofa

Eine Reinigungskraft entdeckte am Donnerstagmorgen einen schlafenden Mann auf einem Sofa im Eingangsbereich eines Bürogebäudes in Wien-Simmering und alarmierte umgehend die Polizei. Als die Beamten am Tatort eintrafen, war der Unbekannte bereits verschwunden. Die Polizisten stellten jedoch einen aufgebrochenen Spind fest, was auf einen möglichen Einbruchsversuch hindeutete.

Verdächtiger in Abstellraum entdeckt

Ein aufmerksamer Mitarbeiter wies die Polizisten während der Spurensicherung darauf hin, dass sich in einem der Abstellräume ein fremder Mann aufhielt. Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich bei dem 33-jährigen österreichischen Staatsbürger mutmaßlich um den zuvor auf dem Sofa schlafenden Mann handelte.

Verdächtige Gegenstände sichergestellt

Bei dem Tatverdächtigen wurden mehrere Schlüssel für das Bürogebäude, ein vermutlich gestohlenes Fahrrad sowie eine geringe Menge Suchtmittel gefunden. Der Mann gab gegenüber den Beamten an, den Schlüssel lediglich gefunden zu haben. Er wurde vorläufig festgenommen, jedoch nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang dauern an.