Supermarkt-Einbruch in Wien: 22-Jähriger schlief am Tatort ein

Eine unerwartete Entdeckung machte ein Mitarbeiter eines Wiener Supermarkts im Bezirk Landstraße am Mittwoch zu Dienstbeginn. Ein 22-jähriger Mann war zuvor in das an sich verschlossene Geschäft eingedrungen, indem er die Schiebetür aufgedrückt hatte.

Innen angekommen, schnappte sich der Ungar ein alkoholisches Getränk und schlief ein. Der Mitarbeiter sah den schlafenden Mann und alarmierte gegen 5.45 Uhr die Polizei, wie die Exekutive am Donnerstag mitteilte.

Von Überwachungskamera aufgezeichnet

Die Tat wurde von der Überwachungskamera aufgezeichnet. Im Zuge der Ermittlungen ist zudem bekannt geworden, dass der 22-Jährige bereits drei Tage zuvor in dieselbe Filiale eingebrochen war. Das Landeskriminalamt Wien übernahm die weiteren Ermittlungen.