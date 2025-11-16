Einbruch in abgestellte Pkw: Zwei Verdächtige sind in Haft

Nachdem ein Zeuge am Samstagmittag auf das verdächtige Verhalten zweier Männer aufmerksam wurde, die in einer öffentlich zugänglichen Tiefgarage in Wien-Brigittenau von Fahrzeug zu Fahrzeug gingen, in deren Innenräume blickten und versuchten, die Türen mehrerer Fahrzeuge zu öffnen, verständigte er die Polizei.

Polizisten der Polizeiinspektion Dresdner Straße konnten kurz darauf beide Tatverdächtige auf frischer Tat betreten und vorläufig festnehmen. Im Zuge der Personsdurchsuchungen wurde diverses mutmaßliches Diebesgut aus zumindest zwei Fahrzeugen aufgefunden und sichergestellt.

In Justizanstalt gebracht

Die Verdächtigen, 30 und 31 Jahre alt, wurden wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls angezeigt. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden die Beschuldigten in eine Justizanstalt überstellt.