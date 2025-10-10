Zwei mutmaßliche Einbrecherinnen in Favoriten festgenommen

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei dürften die beiden Beschuldigten Teil einer internationalen kriminellen Vereinigung sein, die in Österreich und anderen europäischen Ländern für zahlreiche Wohnungseinbrüche verantwortlich ist, hieß es am Freitag seitens der Polizei.

Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) haben am Dienstag in der Sonnwendgasse in Wien-Favoriten zwei mutmaßliche Einbrecherinnen festgenommen.

Die Polizisten waren auf die beiden Frauen aufmerksam geworden, nachdem sie sich auffällig verhalten hatten. Bei der anschließenden Observation beobachteten die Beamten, wie eine 22-jährige Kroatin mithilfe eines Plastikstreifens eine unverschlossene Haustür öffnete, während ihre 25-jährige Komplizin Schmiere stand.

Schraubenzieher gefunden

Die beiden Frauen betraten die Wohnung und verließen sie kurz darauf wieder. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten einen Schraubenzieher und einen Rollgabelschlüssel. Die 22-Jährige wies sich zunächst nicht aus und gab falsche Personalien an.

Zudem behauptete sie, strafunmündig zu sein. Ihre Identität konnte erst in Zusammenarbeit mit Europol Deutschland und dem Wiener Landeskriminalamt festgestellt werden. Die beiden Beschuldigten dürften Teil einer internationalen kriminellen Vereinigung sein.