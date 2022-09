Einbrecher in Margareten auf frischer Tat ertappt

Durch ein Fenster soll der Tatverdächtige gestern gegen 22.40 Uhr versucht haben, in der Ziegelofengasse in Margareten in ein Haus einzubrechen. Ein Zeuge alarmierte die Polizei. Er gab an, gesehen zu haben, wie der Tatverdächtige das Fenster aufgebrochen hat und in das Haus gestiegen ist.

Als die Polizisten zum Einsatzort kamen, soll der 27-Jährige mit slowakischer Staatsbürgerschaft noch durch das Fenster geklettert sein und versucht haben, zu flüchten. Dies gelang ihm aber nicht, die Polizisten konnten den Mann vorläufig festnehmen. Die Vernehmung des Tatverdächtigen steht noch aus.

