Ein Pickerl als Test für die Demokratie

Erst Fakten schaffen, dann abstimmen – das ist der Plan für die Erweiterung der Parkpickerlpflicht in Wien. Die Grünen erhoffen sich weniger Autoverkehr in der Stadt, die ÖVP spricht von Augenauswischerei. VP-Wien-Chef Manfred Juraczka diskutiert mit dem Grünen Gemeinderat Christoph Chorherr über Parkgebühren und Volksabstimmung.

KURIER: Herr Juraczka, besitzen Sie ein Parkpickerl?

Manfred Juraczka: Nein, denn ich bin in einem Wiener Außenbezirk wohnhaft, wo derzeit keine Parkpickerlpflicht gilt. Wenn ich ins Büro in der Innenstadt fahre, stehe ich in der Parkgarage.

Herr Chorherr, Sie gelten als begeisterter Radfahrer. Wie steht’s bei Ihnen mit Parkpickerl?

Christoph Chorherr: Ich besitze ebenfalls keines. Weil meine Wohnung günstig liegt, kann ich täglich mit dem Fahrrad ins Büro fahren. Zudem besitze ich eine Jahresnetzkarte der Wiener Linien. Und wenn ich am Wochenende mit dem Auto aufs Land fahre, nütze ich eines über ein Car-Sharing-Modell.

Ich besitze ein Fahrrad, aber auch ein Auto samt Parkpickerl. Warum soll ich als Wiener in Summe 170 Euro jährlich zahlen, wenn ein Bewohner im 15. oder 16. Bezirk derzeit nichts zahlt. Das ist doch ungerecht ...

Chorherr: Die Parkraumbewirtschaftung innerhalb des Wiener Gürtels hat sich bewährt, der Autoverkehr hat abgenommen, in manchen Bezirken gehen auch die Zulassungszahlen zurück. Jetzt geht es darum, diese sinnvolle Maßnahme auszuweiten, um einen Lenkungseffekt zu erzielen. Das ist etwas, das in allen Städten der Welt passiert, nämlich den Autoverkehr zu reduzieren und den öffentlichen Raum für Radfahrer und Fußgänger attraktiver zu machen.

Juraczka: Wir wollen den Menschen die Wahl bieten, indem man erst attraktive Öffi-Angebote schafft. Die Grünen wollen die Menschen zum Umstieg zwingen. Ziel ist, dass die Pendler recht früh am Stadtrand ihr Auto abstellen. Der ewige Kritikpunkt am aktuellen Modell ist, dass man in Ottakring die gleichen Tarife für Parken zahlt wie in der Innenstadt. Das ist kein Anreiz für Pendler, mit dem Auto nicht in die Stadt zu fahren.

Wie will man das Problem lösen, dass täglich die Wiener Stadteinfahrten verstopft und Parkplätze Mangelware sind?

Chorherr: Der öffentliche Raum ist knapp und kostet Geld. Mit der Erweiterung des Parkpickerls wird jetzt ein Schritt gesetzt, um dem öffentlichen Raum einen Preis zu geben. Ich bin überzeugt, dass es einen Lenkungseffekt geben wird. Wer weiter mit dem Auto fahren möchte, kann es, aber parken wird maßvoll teurer. Und in London oder Paris kostet es ein Vielfaches von Wien. Gleichzeitig hat die Rot-Grüne Stadtregierung die Jahresnetzkarte verbilligt. Das hat wunderbare Auswirkungen. Die Wiener Linien verkaufen das Vier- bis Fünffache von früher.

Juraczka: Die Nachfrage nach dem günstigen Jahresticket zeigt nur, dass Menschen die Angebote annehmen, wenn es sie gibt. Aber Sie, Herr Chorherr, wollen ja langfristig, dass das Fahrrad das Verkehrsmittel Nummer eins wird in Wien und das Auto zurückdrängen.