Ein neuer Buchverlag in Wien

Wie positionieren Sie Wasser Publishing am österreichischen Buchmarkt?

Mein Verlag ist sehr klar auf Essayistik ausgerichtet. Momentan veröffentlichen wir ausschließlich Essays, aber ich kann mir auch vorstellen, in Zukunft literarische Titel hinzuzufügen, wahrscheinlich in kürzeren Formen als Romane. Es geht mir darum, neue Wege zu gehen und das Verlagsprogramm auch von außen mit Ideen zu bereichern.

Sie beschreiben Wasser Publishing mit einer offenen und kollaborativen Komponente.

Ja, das stimmt. Es gibt die Idee einer lebendigen Plattform, auf der auch die Lesenden und Interessierten einbezogen werden. Es wird Online-Formate wie Podcasts geben, aber auch analoge Treffen. Ich möchte die Hemmschwelle zwischen Verlegerin und Leserschaft verringern und so mehr in direkten Austausch kommen. Es geht auch nicht darum, genau festzulegen, wer die Zielgruppe ist, sondern um die Menschen, die ein Interesse an wichtigen Themen haben – sei es über alltägliche, kleine Sorgen oder große gesellschaftliche Fragen. Wasser Publishing soll ein Ort für Menschen sein, die sich für tiefere Gespräche und das Leben interessieren.

Wie beurteilen Sie das Risiko Ihrer Unternehmung?

Es ist schon ein riskantes Unterfangen, aber auch ein Privileg, dass ich es überhaupt tun kann. Ich habe viel Erfahrung aus den letzten 15 Jahren und zum Glück die nötigen Ersparnisse, um diesen Schritt zu wagen. Natürlich gibt es viele Unsicherheiten, aber das ist Teil des Verlagsgeschäfts.

Sie sind momentan zu zweit im Team.

Genau, im Moment sind Ursula Rinderer und ich ein Team. Sie ist das Rückgrat des Verlags, kümmert sich um die organisatorischen Aufgaben, während ich die Verlegerin bin und lektoriere. Wir haben keine Hierarchie und arbeiten sehr gut zusammen, weil wir uns gegenseitig ergänzen.

Gab es einen besonderen Moment, in dem die Idee für Wasser Publishing geboren wurde?

Ja, im März 2023 saß ich mit meinem Partner in Venedig am Kanal und aus einem Impuls heraus sagte ich: „Ich werde irgendwann einen Verlag haben, und der wird Wasser heißen.“ Am selben Abend habe ich mir noch die Domains gesichert.

Wo sehen Sie den Verlag in fünf Jahren im Idealfall?

Ideal wäre, wenn er sich zu einem großen Teil selbst tragen würde. Wenn wir gemeinsam eine Struktur schaffen, die es ermöglicht, sechs Titel im Jahr zu machen. Dass man nicht mehr jeden zweiten Tag aufwacht und sich denkt, hoffentlich klappt das finanziell alles. Dass vieles sich organisch so entwickelt, dass ich nicht alles selbst anstoßen muss. Ich möchte, dass jeder in der Wasser-Community versteht, dass er oder sie eine Stimme hat und dass es keine Gefahr bedeutet, sie zu benutzen. Wohlwollender Austausch in einem sicheren Raum.

Und welches Buch hat kürzlich besonders Eindruck auf Sie gemacht?

Ein ganz besonderes Buch für mich ist „Die Wand“ von Marlen Haushofer. Es stand lange in meinem Regal, ohne dass ich es gelesen habe. Als ich es dann endlich las, konnte ich nicht mehr aufhören. Es ist ein Meisterwerk, hochaktuell und bewegt mich immer noch.