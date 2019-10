Ein Herz für Falco: Fans gedenken Austro-Star mit 135-Kilo-Kranz

Falco alias Johann Hölzl zählt zu den größten Popstars, die Österreich hervorgebracht hat - und obwohl er seit 1998 tot ist, ist er nicht vergessen: Die Fans Gerhard Zink und seine Lebenspartnerin Celine Walter ließen einen circa 135 Kilogramm schweren Kranz in Herzform anfertigen. Dieser wurde am heutigen Donnerstagnachmittag an Falcos Ehrengrab am Wiener Zentralfriedhof niedergelegt.

„ Falco ist mein Lebensmittelpunkt“, erzählte Zink im Gespräch mit der APA. Er und seine Partnerin Celine betreiben die Fan-Webseite „Falcoheaven“ mit vielen Infos rund um den Musiker. Das Paar kümmert sich auch um das Falco-Grab und ist dort zu Besuch, sooft es die Zeit erlaubt.