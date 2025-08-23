Eifersüchtiger ging in Wien auf vermeintlichen Nebenbuhler los

Weil er seine brasilianische Freundin (45) mit einem anderen Mann im Schlafzimmer überrascht hatte, ist ein 24-Jähriger am Freitagabend in Wien-Liesing auf den vermeintlichen Nebenbuhler losgegangen.

Der Spanier soll den 43-jährigen Österreicher geschlagen und mit einem Messer sowie einer Schreckschusspistole bedroht haben, berichtete die Polizei am Samstag.