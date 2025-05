Eiernockerl und Satay: Wie Kochen den Wiener Gemeindebau verbindet

Was dabei gekocht wird, ist sehr unterschiedlich. Die Palette reicht vom einfachen Obstsalat bis zu den malaysischen Satay-Spießen , bei denen die Zutatenliste so lang ist wie der Einkaufszettel für eine Großfamilie. Auch österreichische Klassiker wie der Kaiserschmarrn, Eiernockerl oder gefüllte Paprika werden von vielen Gemeindebaubewohnern geliebt.

Zum Beispiel durch die zehn Kochgruppen , die gegründet wurden. Die Idee dahinter: Essen verbindet, und wer gemeinsam am Herd steht, rückt noch enger zusammen. Dabei treffen nicht nur Menschen mit und ohne Migrationshintergrund aufeinander, sondern auch Alte und Junge, Arbeiter, Angestellte, Studenten und und und. Man lernt sich kennen, wächst zusammen und so manches Mal haben sich dabei auch Freundschaften gebildet. Schöner Nebeneffekt: E insame Menschen finden hier leicht Anschluss.

Jetzt alle in einem Kochbuch

Die besten Rezepte wurden jetzt zusammengetragen und haben es in ein Kochbuch geschafft (siehe unten), das jetzt neu im Buchhandel ist. Für alle Kochdilettanten gibt es zu ausgewählten Rezepten Kochanleitungen per Video, die man ganz einfach per QR-Code herunterladen kann. (Buchtipp: C. Huemer,

J. Cser (Hrsg.): „Mahlzeit! Gemeinsam kochen im Gemeindebau“ Echomedia-Verlag,120 Seiten, 24,90 EURO)

Claudia Huemer, Bereichsleiterin bei Wohnpartner, betont: „Im Vordergrund steht bei uns der soziale Aspekt. Die Nachbarschaft lernt sich bei Gruppenaktivitäten nicht nur besser kennen, man geht im Konfliktfall auch verständnis- und rücksichtsvoller miteinander um. Ganz nebenbei werden auch die Integration, der kulturelle Austausch und die Sprachkenntnisse gefördert. Zutaten für ein gelungenes Miteinander.“