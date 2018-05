"Ehrenmord": Anklage gegen Hikmatullah S. liegt vor

Hikmatullah S. muss sich vor einem (Erwachsenen)-Geschworengericht wegen des Mordes an seiner Schwester verantworten: Seit heute liegt die Anklageschrift gegen Hikmatullah S. vor. Am 18. September des Vorjahres soll er seine Schwester Bakhti mit 25 Messerstichen in Wien getötet haben.Grund: Die junge Frau hatte sich in ein Krisenzentrum geflüchtet, weil sie nicht zwangsverheiratet werden wollte. Damit habe sie die Familienehre beschmutzt.

Anwalt Nikolaus Rast allerdings will die Anklage so nicht gelten lassen. Denn sie beruht auf der Annahme, dass sein Mandant zum Zeitpunkt der Tat 21 Jahre und drei Monate alt war - entsprechend gilt er vor Gericht als Erwachsener. "Berücksichtigt man die möglichen Schwankungsbreiten, hätte der Angeklagte daher jedenfalls vor einem Geschworenengericht in Jugendstrafsachen angeklagt werden müssen", meint Rast.

Der junge Afghane soll bei der Tat übrigens Handschuhe und eine zweite Garnitur Kleidung getragen haben. Angeblich, weil es so kühl gewesen sei. Das Messer habe er nur deshalb gekauft, weil er sich gegen Tschetschenen wehren wollte. Die Tat sei nicht geplant gewesen. Erst als ihm seine Schwester bei der Aussprache einen Stoß gegen die Brust gegeben habe, sei ihm klar geworden, dass sie ihn jetzt schlagen werde. "Weil sie mir keinen Respekt gezeigt hat, habe ich ebenso keinen Respekt mehr gezeigt."