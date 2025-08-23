Wiener Ehepaar ertappte Einbrecher auf frischer Tat

Ein Ehepaar hat am Freitagnachmittag beim Heimkommen in ihr Einfamilienhaus in Wien-Floridsdorf einen Einbrecher überrascht. Der Mann hatte sich gegen 16 Uhr bereits zwei Reisetaschen mit Diebesgut im Vorzimmer bereitgestellt.

Während die 37-Jährige die Polizei alarmierte, verfolgte ihr Mann (42) den 31-Jährigen. Der Verdächtige wurde von der Polizei angehalten, war nicht geständig und wurde in eine Justizanstalt eingeliefert, berichtete die Polizei am Samstag.