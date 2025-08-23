Wien

Wiener Ehepaar ertappte Einbrecher auf frischer Tat

Der Täter hatte sich bereits zwei Reisetaschen mit Diebesgut bereitgestellt. Der Ehemann verfolgte den Flüchtigen.
Ein Ehepaar hat am Freitagnachmittag beim Heimkommen in ihr Einfamilienhaus in Wien-Floridsdorf einen Einbrecher überrascht. Der Mann hatte sich gegen 16 Uhr bereits zwei Reisetaschen mit Diebesgut im Vorzimmer bereitgestellt. 

Während die 37-Jährige die Polizei alarmierte, verfolgte ihr Mann (42) den 31-Jährigen. Der Verdächtige wurde von der Polizei angehalten, war nicht geständig und wurde in eine Justizanstalt eingeliefert, berichtete die Polizei am Samstag.

