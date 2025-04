Die Memoiren des Edek Bartz: "Als Plattenverkäufer war man ein Star"

In den späten 60er-Jahren war Edek Bartz Plattenverkäufer im Musikhaus 3/4: "Am Samstag sind dort alle hingegangen"

Eine Zeit lang hat Edek Bartz selbst Musik gemacht. Mit seinem Schulfreund Albert Misak betrieb er in den 60ern die Folkband Les Sabres und später das jiddische Liedermacher-Duo Geduldig und Thimann; in den 80ern bildete er mit Wolfgang Kos, dem Radiojournalisten und späteren Direktor des Wien Museums, das New-Wave-Duo Leider Keine Millionäre.

In den Jahren als Plattenverkäufer und DJ hat Edek Bartz sich sein Kapital aufgebaut, von dem er später immer wieder profitieren sollte: Er lernte jede Menge interessante Leute kennen. Und er wurde selbst zu einer interessanten Figur, die in der Musik- und Kunstszene der Stadt Spuren hinterlassen hat.

Auch das Voom Voom im achten Bezirk, wo er damals dreimal in der Woche als DJ arbeitete, war mehr als eine Disco: „Das Voom Voom war ein Melting Pot, da sind alle zusammengekommen: die Künstler und die Rocker, die Verkäuferinnen und die Intellektuellen. Damals gab es in Wien ja nicht so viele Lokale zum Ausgehen: das Voom Voom, die Camera, das Atrium.“ Nach der Sperrstunde hat den DJ gelegentlich ein Stammgast mitgenommen, der in dieselbe Richtung musste: Niki Lauda. Ist er schnell gefahren? „Schon.“

Die besten Geschichten im Buch stammen aus seiner Zeit als Tourmanager für die Agentur „Stimmen der Welt“. Edek Bartz war dabei, als Frank Zappa 1968 im Konzerthaus sein denkwürdiges erstes Wien-Konzert spielte. Er holte Pink Floyd 1971 für ein von Friedrich Gulda veranstaltetes Festival nach Ossiach, was dort eine Fan-Invasion auslöste. Er sah, wie Nazareth-Fans in der Wiener Stadthalle bei der Zugabe („Let’s rock!“) auf die Roland-Rainer-Sessel sprangen und Kleinholz daraus machten.

Quasi Analphabet

Edek Bartz kam nach dem Krieg in einem Flüchtlingslager in Kasachstan (damals Teil der Sowjetunion) auf die Welt und verbrachte seine ersten Lebensjahre in Polen; an seinen Vater, einen polnischen Chemiker, kann er sich nicht mehr erinnern.

Seine Mutter war Wienerin. Mit ihr kam er 1958 nach Wien, da war er elf und tat sich schwer mit der neuen Sprache. „Ich habe zwar sehr schnell Deutsch gelernt, die Grammatik aber eigentlich nicht begriffen. Marianne Kohn, die später die Loos-Bar betrieben hat, eine legendäre Szene-Figur, war mit mir in derselben Klasse und hat einmal gemeint, es sei ein Wunder, dass ich je Lesen und Schreiben gelernt habe. Und unter uns: Schreiben kann ich bis heute nicht wirklich, da bin ich quasi Analphabet.“

Mehr als der Pflichtschulabschluss war so nicht drin, seine Hochschule waren das Hawelka, das Alt-Wien oder das Gasthaus Koranda, wo er viele Nächte in Gesellschaft von Künstlern, Literatinnen und Philosophen verbrachte und gut zuhörte. Neben der Musik hat er sich früh auch für bildende Kunst interessiert; schon als Teenager kam er mit dem Wiener Aktionismus in Berührung. „Ich hatte keine Ahnung von Kunst, aber nackte Frauen, die angeschüttet werden, das war für mich als 14-Jährigen natürlich eine Riesengaudi. Was will man mehr?“

In den 80er-Jahren kuratierte Bartz, gemeinsam mit Wolfgang Kos, in der Secession das Avantgarde-Musikfestival „Töne/Gegentöne“. Dort präsentierte er die Musik, die ihn eigentlich interessierte; die Rockkonzerte gingen ihm inzwischen eher auf die Nerven. Schließlich zog er sich aus dem Konzertbusiness zurück und verlegte sich mehr und mehr auf bildende Kunst. Er nahm einen Job an der Universität für angewandte Kunst an, kuratierte Ausstellungen, leitete die Kunstmesse Viennafair.