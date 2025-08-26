E-Scooter- und Radfahrer: 109 Anzeigen bei Schwerpunktaktion

Die Polizei kontrollierte am Montag bei einer Schwerpunktaktion mit 15 Beamten den E-Scooter- und Fahrrad-Verkehr. Wegen diverser verkehrsrechtlicher Übertretungen wurden rund 208 Organstrafverfügungen und 109 Anzeigen gelegt.

Überprüft wurde auch die Geschwindigkeit der E-Scooter. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 50 km/h. Erlaubt ist eine Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h.

Bei der Aktion wurden 72 Alkoholtest durchgeführt, fünf Lenker wurden wegen Suchtmittelbeeinträchtigung angezeigt. Eine Person wurde wegen offener Strafakte festgenommen.