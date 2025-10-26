Drogenhandel und Messerattacke: 26-Jähriger in Wien festgenommen

Ein 26-Jähriger soll in der Nacht auf Sonntag einem Gleichaltrigen in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus Drogen angeboten und anschließend mit einem Messer attackiert, aber nicht verletzt haben.

Das Opfer verfolgte den Syrer mit einem E-Scooter, bis die WEGA dessen Straßenbahn aufhielt und den Mann festnahm, berichtete die Exekutive. Ein Klappmesser wurde bei dem Verdächtigen sichergestellt.

Der Syrer wurde angezeigt und über Anordnung der Staatsanwaltschaft in eine Justizanstalt überstellt.