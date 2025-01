Drei Wiener Jugendliche wollten ohne Ausrüstung auf den Schneeberg

Drei Jugendliche sind am Sonntag am Schneeberg (Bezirk Neunkirchen) in eine Notlage geraten. Die nicht für die Witterung ausgerüsteten Wiener im Alter von 14 bis 16 Jahren hatten während einer Wanderung beschlossen, zum Gipfel aufzusteigen. Gegen 17.30 Uhr verständigten sie die Einsatzkräfte, weil sie nicht mehr absteigen konnten. Bergretter und ein Alpinpolizist brachten das Trio von der Fischerhütte ins Tal, berichtete die Exekutive am Montag in einer Aussendung.