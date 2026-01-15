Drei Stunden Verhandlung, ob Stepanek ein Künstler ist

„Eine ganz kleine Gruppe kann entscheiden, ob jemand Künstler ist oder nicht“, ist Künstler Camillo Stepanek auch nach der Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht fassungslos.

Eine Kommission des Künstler-Sozialversicherungsfonds (KSVF) hatte ihm – wie berichtet – nach früherer Zuerkennung nun seinen Status als Künstler aberkannt.

Dagegen ist Stepanek vorgegangen und am Mittwoch vor dem Bundesverwaltungsgericht gelandet.

Noch kein Urteil

Entscheidung gibt es noch keine, diese wird von der Richterin schriftlich in etwa zwei Monaten ergehen. Stepanek hält es für „besorgniserregend, dass sogenannte Experten den Daumen rauf oder runter geben können, ohne an allgemeine Richtlinien gebunden zu sein“.

Er kämpfe für seine Anerkennung auch im Namen junger Künstlerinnen und Künstler, die sich von derartigen Entscheidungen entmutigen lassen könnten.