Drei Stunden Verhandlung, ob Stepanek ein Künstler ist

Stepanek BVwG
Verhandlung am Bundesverwaltungsgericht dauerte drei Stunden. Eine Entscheidung gibt es in rund zwei Monaten.
Von Josef Kleinrath
15.01.26, 10:11

„Eine ganz kleine Gruppe kann entscheiden, ob jemand Künstler ist oder nicht“, ist Künstler Camillo Stepanek auch nach der Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht fassungslos. 

Eine Kommission des Künstler-Sozialversicherungsfonds (KSVF) hatte ihm – wie berichtet – nach früherer Zuerkennung nun seinen Status als Künstler aberkannt. 

Dagegen ist Stepanek vorgegangen und am Mittwoch vor dem Bundesverwaltungsgericht gelandet.

Noch kein Urteil

Entscheidung gibt es noch keine, diese wird von der Richterin schriftlich in etwa zwei Monaten ergehen. Stepanek hält es für „besorgniserregend, dass sogenannte Experten den Daumen rauf oder runter geben können, ohne an allgemeine Richtlinien gebunden zu sein“. 

Er kämpfe für seine Anerkennung auch im Namen junger Künstlerinnen und Künstler, die sich von derartigen Entscheidungen entmutigen lassen könnten. 

Der Künstler-Sozialversicherungsfonds hatte betont, im Rahmen der Gesetze agiert zu haben und wollte wegen des laufenden Verfahrens zum aktuellen Fall keine Stellungnahme abgeben. 

