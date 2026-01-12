93 Objekte wurden im Vorjahr in ganz Österreich per Bescheid unter Denkmalschutz gesetzt. Die meisten davon – 17 – in Niederösterreich. Das Denkmalschutzgesetz setzt voraus, dass unter Schutz zu stellende Gegenstände innerhalb des österreichischen Kulturgutbestandes eine besondere Bedeutung haben, die über vergleichbare Gegenstände hinausragt, erläutert das Bundesdenkmalamt auf KURIER-Anfrage: „Ziel ist, Kulturgüter von geschichtlicher, künstlerischer oder sonstiger kultureller Bedeutung zu erhalten, zu schützen und zu pflegen.“ Veränderungen eines Denkmals sind auch nach einer Unterschutzstellung möglich, betont das Bundesdenkmalamt: „In der Regel hat jeder Eingriff das Denkmal entsprechend zu respektieren.“ Aufgabe des Bundesdenkmalamtes sei es, bei Veränderungen genau darauf zu achten, dass damit keine wesentliche Beeinträchtigung der Denkmalbedeutung verbunden ist. Primäres Ziel des Denkmalschutzes sei der möglichst authentische und ungeschmälerte Erhalt des kulturellen Erbes für die nächsten Generationen in seiner gesamten Vielzahl, Vielfalt und Verteilung: „Die vom Bundesdenkmalamt unter Denkmalschutz gestellten Gebäude repräsentieren die gesamte Bandbreite des kulturellen baulichen Erbes Österreichs.“

Noch nicht denkmalgeschützter Ausblick auf Mörbisch und den Neusiedler See.

Breite Palette Diese reichen im Burgenland vom bäuerlichen Erbe (Mörbisch am See, Unterwart), über den Schwerpunkt der Nachkriegsmoderne (Großpetersdorf, Aufbahrungshalle) bis hin zur jüngeren Architektur der Jahrtausendwende (Katholisches Pfarrzentrum Hl. Familie in Podersdorf am See). In Kärnten ebenso vom bäuerlichen Erbe (St. Oswald und Greißler Museum in Arnoldstein), bis hin zur Wörtherseearchitektur der Zwischenkriegszeit (Velden Villenensemble) und der Nachkriegsmoderne (Villa Maresch-Schärf).

Die evangelische Kirche in Hainburg von Coop Himmelb(l)au ist auch ein Denkmal.

In Niederösterreich wurden neben dem bäuerlichen Erbe (Wildendürnbach) auch einige Villen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts (Villa Germania, Villa Gretl) und bei den Sakralbauten die Evangelische Kirche in Hainburg an der Donau von Coop-Himmelb(l)au in die Liste der denkmalgeschützten Objekte aufgenommen. In Oberösterreich reicht die Auswahl von Villen des 19. Jahrhunderts in Bad Ischl und Bad Hall über ein hölzernes Tennishaus der 1910er-Jahre und Beamtenwohnhäuser der Österreichischen Waffenfabriksgesellschaft aus dem 1. Weltkrieg in Steyr bis hin zum schwierigen Erbe der NS-Zeit (Gedenkstätte Mauthausen, Ergänzung um Außenbereiche des Lagers, wie das ehemalige Zeltlager und die Aschenhalde). Villen des 19./20. Jahrhunderts sowie Bürgerhäuser der Altstadt von Hallein wurden in Salzburg unter Denkmalschutz gestellt. In der Steiermark wurde 2025 neben dem Ensemble der Altstadt von Bad Radkersburg auch bäuerliches Erbe (Geistthal) bis hin zu Villen und Landhäusern und der Terrassenhaussiedlung in Graz-St. Peter, einem Hauptwerk des Brutalismus in Österreich, ebenso unter Denkmalschutz gestellt wie bäuerliches Erbe in Tirol, Gasthäuser und eine Fabrik in Vorarlberg sowie besondere Objekte von jüdischen Flüchtlingen aus der NS-Zeit (Gasthof Habsburg und Grenzgitter in Lustenau). In Wien wurden zahlreiche Objekte unter Schutz gesellt: Das Spektrum reicht vom Biedermeierhaus in der Wasagasse bis zu einem Haus mit einem interessanten Wandgemälde über die Wiener Musikkultur u. a. mit der Darstellung von Johann Strauß und des Bratfisch (Leibfiaker von Kronprinz Rudolph) bis zum Tabakkiosk an der Rossauerkaserne, Bauten der Moderne (Häuser Moser-Moll und Strauß) und dem Hundertwasserhaus.