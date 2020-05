Drei Jahre Haft für versuchte Vergewaltigung an zwei Wienerinnen

Weil er über zwei junge Wienerinnen in Vergewaltigungsabsicht hergefallen ist, ist ein 20-Jähriger am Freitag am Landesgericht für Strafsachen in Wien zu drei Jahren unbedingter Haft verurteilt worden. Der von Verteidiger Astrid Wagner vertretene Mann war damit einverstanden, das Urteil ist bereits rechtskräftig.

Tat am Neujahrsmorgen

Der gebürtige Afghane war am Neujahrsmorgen einer 17-Jährigen gefolgt, als diese gegen 3.00 Uhr den Heimweg von einer Silvesterfeier antrat. Erst in ihrem Wohnhaus in der Nähe der U-Bahn-Station Gumpendorfer Straße fiel ihr der Mann auf, als dieser gemeinsam mit ihr in den Aufzug stieg. Als sie den Lift verließ und ihre Wohnung aufsperrte, stand er plötzlich hinter ihr und drängte sich in die Wohnung.