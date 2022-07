Drama in Wien: Fassadenreiniger stürzte in die Tiefe und starb

Ein schrecklicher Unfall ereignete sich Freitagnachmittag in der Argentinierstraße in Wien-Wieden. Ein 23-Jähriger hatte Reinigungsarbeiten an einem Fenster im 2. Stock eines Gebäudes vorgenommen, als der junge Mann plötzlich mehrere Meter in die Tiefe stürzte und einem Schacht landete.

Feuerwehr übernimmt Bergung

Die Berufsrettung versuchte den Arbeiter noch zu reanimieren, jedoch ohne Erfolg. Derzeit werden von der Polizei noch Erhebungen an Ort und Stelle durchgeführt, die Bergung des Leichnams übernimmt die Berufsfeuerwehr Wien.