Doppelstaatsbürger: Plötzlich Türke

Roman H. (Name von der Redaktion geändert, Anm.) ist Österreicher. Dachte er zumindest bis vergangenen Herbst. Da bekam seine Mutter einen Anruf. Am Telefon war ein Vertreter eines türkischen Konsulats. In dem Gespräch wurde die Mutter von Roman H. aufgefordert, dass ihr Sohn den Wehrdienst als türkischer Staatsbürger abzuleisten habe – oder sich wahlweise um 1000 Euro freikaufen könne. (mehr zum Thema siehe Zusatzgeschichte).

„Ich bin aus allen Wolken gefallen“, sagt Roman H. Denn mit der Türkei verbindet ihn nichts. „Ich war als Kind dort. Aber seit 30 Jahren nicht mehr. Ich kann kein Wort türkisch. Ich wurde österreichisch erzogen.“ Aufgewachsen ist Herr H. in einem kleinen Ort am Land. Nur: Sein Vater ist türkischer Abstammung. Und genau da vermutet Balazs Esztegar, der Anwalt von Roman H., das Problem. Der Vater von Herrn H. wurde in den 1980er-Jahren in Österreich eingebürgert. Und damit auch seine minderjährigen Kinder. Doch Jahre später fuhr er in sein Heimatland. Und dürfte dort vermutlich wieder die türkische Staatsbürgerschaft angenommen haben. Fragen kann man den Vater nicht mehr – er ist ein Pflegefall.