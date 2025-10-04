Donaustadt: Kunden bei Überfall auf Tankstelle mit Messer bedroht

Ein derzeit noch unbekannter Mann soll Freitagabend gegen 22.30 Uhr eine Tankstelle betreten und mit einem Messer zwei Kunden bedroht haben, berichtet die Wiener Polizei am Samstag. Der Tatverdächtige trug eine weiße Hose, einen weißen Kapuzenpullover , schwarz-weiße Schuhe, gelbe Handschuhe und eine schwarze Sonnenbrille.

Beim Betreten soll der Unbekannte erst einen 17-Jährigen bedroht und von diesem Bargeld geraubt haben. Anschließend soll der Tatverdächtige einen zweiten Kunden, einen 23-Jährigen, ebenso mit einem Messer bedroht haben. Diesem soll er einen Schlag versetzt und Bargeld abgenommen haben.

Ein Mitarbeiter war zum Zeitpunkt des Überfalls ebenfalls in Tankstelle, wurde aber weder bedroht noch verletzt. Der Täter ergriff die Flucht. Eine umfangreiche Sofortfahndung nach dem weiß gekleideten Mann verlief negativ. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.