Neuerlicher Tankstellenüberfall in Wien: Zwei Täter entkamen unerkannt

Nach einem Überfall auf eine Tankstelle in Wien-Döbling in der Nacht auf Mittwoch gegen 2.45 Uhr fahndet die Polizei nach zwei Verdächtigen. Einer von ihnen soll maskiert und mit einer Schusswaffe in der Hand den Tankwart bedroht und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert haben. Sein Komplize stand vor dem Gebäude in der Gunoldstraße Wache.

Eine Sofortfahndung blieb bisher erfolglos, berichtete die Landespolizeidirektion. Die beiden Männer flüchteten mit einer Bargeldsumme in unbekannter Höhe.