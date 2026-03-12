Vom Lehrer erwischt: Schüler in gestohlenem Auto vor Schule unterwegs
Ein 16-jähriger Schüler ist am Mittwochmorgen in Wien-Donaustadt von einem Lehrer bei einer Spritztour mit einem gestohlenen Auto erwischt worden.
Auf seiner Flucht vor der Polizei wollte der Jugendliche dann noch einen E-Scooter stehlen, schilderte die Wiener Polizei am Donnerstag. Zuvor soll er ohne zu bezahlen getankt haben. Da er für Autoentwendungen bereits einschlägig bekannt sei, wurde er in eine Justizanstalt gebracht, sagte Polizeisprecher Philipp Haßlinger zur APA.
Direkt vor der Schule
Der Schüler sei mit einem bisher unbekannten Beifahrer direkt vor der Schule "mit überhöhter Geschwindigkeit auf und ab gefahren", berichtete Haßlinger. Der Lehrer verständigte die Polizei. Die hielt den führerscheinlosen Minderjährigen im Bereich Wagramer Straße/Rennbahnweg an. Dabei stellte sich heraus, dass das Auto als gestohlen gemeldet war. Im Zuge der Amtshandlung ergriffen die Burschen die Flucht.
Versuch mit Scooter zu flüchten
Der 16-Jährige kletterte über einen Zaun in ein Gartengrundstück und wollte von dort seine Flucht auf einem E-Scooter fortsetzen, hieß es von der Polizei. Dazu kam es allerdings nicht mehr, er wurde festgenommen.
Das Auto war wohl von den Zweien aus einer Garage gestohlen worden, es soll nicht abgeschlossen gewesen sein. Ein Ersatzschlüssel habe sich in einer Lade des Pkw befunden, erklärte Haßlinger. Der 16-Jährige zeigte sich gegenüber der Polizei geständig.
