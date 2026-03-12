Vom Lehrer erwischt: Schüler in gestohlenem Auto vor Schule unterwegs

Ein 16-jähriger Schüler ist am Mittwochmorgen in Wien-Donaustadt von einem Lehrer bei einer Spritztour mit einem gestohlenen Auto erwischt worden. Auf seiner Flucht vor der Polizei wollte der Jugendliche dann noch einen E-Scooter stehlen, schilderte die Wiener Polizei am Donnerstag. Zuvor soll er ohne zu bezahlen getankt haben. Da er für Autoentwendungen bereits einschlägig bekannt sei, wurde er in eine Justizanstalt gebracht, sagte Polizeisprecher Philipp Haßlinger zur APA.

Direkt vor der Schule Der Schüler sei mit einem bisher unbekannten Beifahrer direkt vor der Schule "mit überhöhter Geschwindigkeit auf und ab gefahren", berichtete Haßlinger. Der Lehrer verständigte die Polizei. Die hielt den führerscheinlosen Minderjährigen im Bereich Wagramer Straße/Rennbahnweg an. Dabei stellte sich heraus, dass das Auto als gestohlen gemeldet war. Im Zuge der Amtshandlung ergriffen die Burschen die Flucht.