Donau-Kreuzfahrtschiff rammte Gerüst auf Ostbahnbrücke

Ein Donau-Kreuzfahrtschiff hat Montagnachmittag ein Baugerüst an der Ostbahnbrücke in Wien gerammt. Die Brücke verbindet den 2. Bezirk mit dem 22. Bezirk und wird aktuell saniert. Einen entsprechenden Bericht der "Kronen Zeitung" (online) bestätigte die Polizei - allerdings dürfte das Schiff nicht mit der Brücke selbst kollidiert sein.

Bei dem Vorfall gab es keine Verletzten, auch die Brücke dürfte nicht ernstlich beschädigt worden sein. "Unser Einsatz ist beendet", hieß es gegenüber APA. Bei dem Schiff soll es sich laut "Krone" um ein Donau-Passagierschiff des Schweizer Unternehmens Viva Cruises handeln. Bis zu 190 Passagiere finden an Bord Platz. Das Wasserfahrzeug soll beschädigt worden sein, konnte die Fahrt jedoch fortsetzen.