Diebstahl in der Mariahilfer Straße: Zwei Verdächtige gefasst
Zusammenfassung
- Zwei Slowaken wurden nach mutmaßlichem Diebstahl von Kleidung im Wert von 1.500 Euro in der Mariahilfer Straße festgenommen.
- Ein dritter Tatverdächtiger ist weiterhin flüchtig, die Ermittlungen laufen.
- Die beiden Festgenommenen wurden wegen versuchten gewerbsmäßigen Diebstahls und Diebstahls im Rahmen einer kriminellen Vereinigung angezeigt.
Die Polizei hat zwei Verdächtige gefasst, die in zwei Modegeschäften in der Mariahilfer Straße Diebstähle begangen haben sollen. Nach einem dritten mutmaßlichen Täter wird weiter gefahndet. Die Ladendetektive der Shops hatten das verdächtige Verhalten der drei Männer bemerkt.
Sie sollen zahlreiche Kleidungsstücke aus den Regalen genommen haben und sie in mehreren mitgebrachten Einkaufstaschen verstaut haben. Danach verließen sie die Geschäfte, ohne die Ware zu bezahlen, berichtet die Polizei am Donnerstag.
Genaue Beschreibung
Aufgrund der genauen Personenbeschreibung konnten Beamte des Stadtpolizeikommandos Josefstadt zwei der Tatverdächtigen wenig später anhalten. Eine Fahndung nach dem dritten Tatverdächtigen verlief negativ. Bei dem 37-Jährigen und dem 45-Jährigen - beides Slowaken - wurde die mutmaßlich gestohlene Ware gefunden und sichergestellt.
Sie hatte einen Wert von rund 1.500 Euro. Beide Tatverdächtige wurden wegen des Verdachts des versuchten gewerbsmäßigen Diebstahls und des Diebstahls im Rahmen einer kriminellen Vereinigung angezeigt.
Der 37-Jährige, der bereits einschlägig verurteilt und erst vor wenigen Wochen aus der Haft entlassen wurde, wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt überstellt. Die Ermittlungen zur Identität und zum Verbleib des dritten und möglichen weiteren Tatverdächtigen sind derzeit im Gange.
