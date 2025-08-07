Diebstahl in der Mariahilfer Straße: Zwei Verdächtige gefasst

Die Polizei hat zwei Verdächtige gefasst, die in zwei Modegeschäften in der Mariahilfer Straße Diebstähle begangen haben sollen. Nach einem dritten mutmaßlichen Täter wird weiter gefahndet. Die Ladendetektive der Shops hatten das verdächtige Verhalten der drei Männer bemerkt.

Sie sollen zahlreiche Kleidungsstücke aus den Regalen genommen haben und sie in mehreren mitgebrachten Einkaufstaschen verstaut haben. Danach verließen sie die Geschäfte, ohne die Ware zu bezahlen, berichtet die Polizei am Donnerstag.

Genaue Beschreibung

Aufgrund der genauen Personenbeschreibung konnten Beamte des Stadtpolizeikommandos Josefstadt zwei der Tatverdächtigen wenig später anhalten. Eine Fahndung nach dem dritten Tatverdächtigen verlief negativ. Bei dem 37-Jährigen und dem 45-Jährigen - beides Slowaken - wurde die mutmaßlich gestohlene Ware gefunden und sichergestellt.