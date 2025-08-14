Die Sondereinheit WEGA lädt zum Ferienspiel
Die Wiener Polizei lädt am Samstag, 16. August, in die Rossauer Kaserne ein.
Einmal Polizistin oder Polizist sein? Diesen Traum können sich Kinder am Samstag beim „WienXtra Ferienspiel“ mit der Wiener Polizei erfüllen. Wofür steht die Abkürzung „WEGA“, was macht die Sondereinheit der Wiener Polizei eigentlich so besonders und was ist der „SURVIVOR“?
Ein besonderes Highlight ist das Klettern am Übungsturm der WEGA. Auch die Kinderpolizei, „Gustav, der sprechende Funkwagen“ und ein Polizeimotorrad sind von der Partie.
Gratis für alle
All das und noch mehr wird am 16. August von 13 bis 18 Uhr in der Rossauer Kaserne (9., Schlickplatz 6) beantwortet – kostenlos und ohne Anmeldung.
