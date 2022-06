Die Parkbank als Teil der Wiener Seele

Kuriose Ausnahmen

Die Geschichte der Wiener Parkbank startete um 1823, damals wurde die erste aufgestellt – und zwar im Volksgarten. Er befand sich damals in kaiserlichem Besitz und wurde als erster Park Wiens der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Nicht nur das Parkkonzept etablierte sich, sondern auch die Sitzmöglichkeiten. Man denke nur an den Rathauspark. „Wahrscheinlich gibt es keinen Ort der Welt, wo es so viele Bänke auf einmal gibt“, sagt Weisl.

Seit dem 19. Jahrhundert prägen schon die gusseisernen Lehnen und Beine das Stadtbild – in Grün. Außer im Türkenschanzpark. Dort sind die Lehnen nämlich in Weiß gestrichen. Das dürfte auf den ehemaligen Stadtgartendirektor Gustav Sennholz zurückzuführen sein, der von 1885 bis 1888 dort einen vom englischen Landschaftsstil inspirierten „Volkspark“ errichten ließ – und eben großes Augenmerk auf das Design legte.

Zur gleichen Zeit initiierte er für mehrere Parkanlagen die Aufstellung von Leihsesseln – eine Erfindung, die sogar im Gemeinderat abgesegnet wurde. Diese wurden bis in die 1950er von Sesselfrauen beaufsichtigt. Sie waren dunkel gekleidet und mit ledernen Bauchtaschen ausgestattet, in denen sie das Geld (17 Groschen für einen Gartensessel) sammelten.

Nach deren Abschaffung im Jahr 1956 herrschte ein Mangel an den Sitzgelegenheiten in den Parks, weswegen das Stadtgartenamt für den Stadtpark und den Rathauspark Bänke bestellte, die man gratis nutzen konnte.