Die Monarchie lebt im Hinterzimmer weiter

Eine solche Krawatte trägt auch Mitglied Alexander Schneider. Er ist überzeugt: „Die Wiedereinführung der Monarchie wäre ganz legal möglich. Und sie hätte viele Vorteile.“ Es wäre ein Symbol der Einheit des Staates und der Verbindung der Völker. Denn die Monarchisten denken über die österreichische Grenze hinaus. Man strebt eine Vereinigung der ehemaligen Länder der Monarchie an. „Dann gebe es so viel Potenzial. Kulturell, politisch, in der Wissenschaft und auch im Sport“, sinniert Schneider und denkt da in erster Linie an Fußball und den ewigen Lieblingsrivalen Deutschland. „Die österreichische Seele hat alte Wunden, die noch nicht geheilt sind. Würden wir Deutschland besiegen und einmal Weltmeister werden – Österreich wäre gesund.“

Was die Monarchisten, insgesamt soll es „einige hundert Mitglieder“ geben, allerdings im Hinterzimmer des Kaffeehauses beschäftigt, ist weniger global. Eine Dame beklagt, dass die Treffen immer abends unter der Woche in Wien stattfinden. „Das sind hunderte Kilometer für mich. Und dann muss ich hier auch noch Parkplatz suchen und einen Parkschein kaufen“, ärgert sie sich.

Und es gibt eine weitere unerfreuliche Nachricht: Der Mitbegründer und ehemalige Obmann hat seine Ehrenmitgliedschaft zurückgelegt. Der Grund: Der Vortrag einer angeblichen Verschwörungstheoretikerin, die auch schon Otto Habsburg verbal angegriffen haben soll. „Stimmt das?“, ist ein Herr besorgt. Jährlich organisiert er eine Habsburg-Feier samt

Requiem. „Ich hatte einst mit Otto Habsburg eine kleine Korrespondenz“, ist er stolz. Er sieht ihn seither als „väterlichen, politischen Mentor.“