Die Gruft zieht in den Pfarrhof

Die wohl bekannteste Obdachloseneinrichtung Österreichs, die Gruft der Caritas, soll ausgebaut werden. Das ergaben Recherchen des KURIER. Das Sozialprojekt in Mariahilf, das den Ärmsten der Armen täglich eine warme Mahlzeit und eine Bleibe für die Nacht bietet, soll bis zum ersten Halbjahr 2013 im nahe gelegenen Pfarrhof einen zweiten Standort erhalten. Erste Probebohrungen haben bereits stattgefunden. Entsprechende Pläne liegen dem Bezirk vor.



Klaus Schwertner, Sprecher der Caritas, bestätigt das Vorhaben: "Wir prüfen derzeit mehrere Varianten." Der Grund: "Nach 25 Jahren nagt der Zahn der Zeit an der Einrichtung unterhalb der Barnabitenkirche." Zudem sei ein einziger Raum Esszimmer, Wärmestube und Ort für die Kleiderausgabe zugleich. "Und wenn dann jeden Abend die Tische zur Seite geschoben werden, schlafen die obdachlosen Menschen dicht gedrängt am harten Boden auf Matten. Wir haben dringenden Handlungsbedarf."



Außerdem verzeichneten die Mitarbeiter der Gruft 2010 einen massiven Anstieg bei den Essensausgaben. Der Andrang sei so "groß wie nie", hieß es zuletzt in einer Aussendung. Insgesamt wurden im Vorjahr 87.670 Mahlzeiten ausgegeben, 2009 waren es noch 82.690.



Hinter der Barnabitengasse, im Pfarrhof, soll deshalb ein eingeschoßiger Neubau entstehen, der ab 2013 als Tageszentrum genutzt werden dürfte. "Die Schlafstellen bleiben unter der Kirche", sagt Schwertner.