Die Gegner der Zeitumstellung dürfen hoffen

Österreicher lieben die Sommerzeit

Ginge es nur nach den Österreichern, wäre alles klar: Eine breite Mehrheit (61 Prozent) will die Zeitumstellung abstellen und die die aktuelle Sommerzeitregelung beibehalten – besonders die jungen Österreicher. Nur 23 Prozent wollen unbedingt, dass auf die Umstellung verzichtet wird.

Die Sommerzeit wurde in Österreich im Jahr 1980 eingeführt. Sie hat ihren Ursprung in der Ölkrise von 1973 und sollte helfen, Energie zu sparen. Regelungen auf EU-Ebene zur Sommerzeit gibt es seit 1981. Seit 1996 stellen die Menschen in allen EU-Ländern die Uhren am letzten Sonntag im März eine Stunde vor und am letzten Oktober-Sonntag wieder eine Stunde zurück.