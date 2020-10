Die Favoriten: Eine vorzügliche Wahl

Betrachtet man die Vorzugsstimmen der Kandidaten auf den hinteren Listenplätzen, dann zeigt sich: Besonders punkten können hier jene Politiker, die stark in einer Community verankert sind. In ihrem Fall kann das sogar das Wahlergebnis verändern: Immer wieder kommt es hierbei parteiintern zu Vorreihungen – und Kandidaten auf an sich aussichtslosen Listenplätzen schaffen es so doch noch in den Gemeinderat.

Ein Beispiel dafür ist bei dieser Wahl eine SPÖ-Bezirksrätin aus Floridsdorf, die sogar amtierende Stadträte bei den Vorzugsstimmen überholte: Die türkischstämmige Alishan Bozatemur erhielt 3.571 Vorzugsstimmen. SPÖ-intern ist das die dritthöchste Anzahl nach Ludwig und Gesundheitsstadtrat Peter Hacker. (Hacker hat mit 4.482 Vorzugsstimmen unter den SPÖ-Stadträten am besten abgeschnitten). Und es sind mehr Vorzugsstimmen als etwa Wiederkehr und Strache erreichten.

Bozatemur hatte mit Wahlwerbung vor Erdoğan-Fans für Aufsehen gesorgt. Bei einem Abendessen auf Kosten der SPÖ Brigittenau, zu dem auch der Obmann der UID, Mahmut Koc, eingeladen war, warb sie für die Wien-Wahl. (Die UID gilt als verlängerter Arm der türkischen Regierungspartei AKP). Im Gegenzug streute Koc Wahlempfehlungen für Bozatemur in der türkischen Community.