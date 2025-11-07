Das Wochenende bringt Staus: Arbeiten auf Tangente gehen weiter

Auf der eigentlichen Prater Hochstraße wurden die Sanierungen bereits abgeschlossen. In den Freilandbereichen vor und nach der Prater Hochstraße, konkret in den Bereichen Knoten Prater und Anschlussstelle Handelskai , sind allerdings noch weitere Sanierungsarbeiten notwendig.

Die A 23 Südosttangente ist mit rund 220.000 Fahrzeugen pro Tag zwischen Knoten Prater und der Anschlussstelle Handelskai die am stärksten frequentierte Straße Österreichs. Dieser Abschnitt wird derzeit in beiden Richtungen saniert.

Am kommenden Wochenende beginnend mit Freitag, den 7.11., steht zwischen dem Knoten Kaisermühlen und dem Knoten Prater Richtung Graz nachts zwischen 22 und 9 Uhr wegen Asphaltsanierungsarbeiten nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Sperren im Bereich Handelskai

Tagsüber werden zwei Fahrstreifen befahrbar sein. Die Nachtsperre von Sonntag, 9. November auf Montag, 10. November wird um 5 Uhr früh aufgehoben. Danach sind wieder alle Fahrstreifen frei befahrbar.

Die Auf- und Abfahrten im Bereich Handelskai Fahrtrichtung Graz sind während des gesamten Zeitraums, also von 7. November, 22 Uhr, bis Montag, 10. November, 5 Uhr früh, gesperrt. In diesen Bereichen kann es am Wochenende zu Verzögerungen kommen.