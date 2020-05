Convenience-Kiwi

Bananen

Entsprechend schnell reagierte der Lebensmittelkonzern mit einer Entschuldigung . "Die", so hieß es, "wurden vermutlich auf Eigeninitiative in einer Filiale in dieser Form verpackt. Dies entspricht in keinem Fall unserer Sortimentspolitik und es gab niemals eine Anweisung, so etwas durchzuführen. Wir bitten euch, diesen Vorfall zu entschuldigen." Weiters versicherte man, das Thema Nachhaltigkeit noch intensiver direkt an die Mitarbeiter zu vermitteln, "damit es in Zukunft nicht mehr zu solchen Vorfällen kommt."

Am Gourmet-Versorger Meinl am Graben dürfte die Bananen-Causa wohl unbemerkt vorübergegangen sein. Hier werden, wie von futurezone-Redakteur Gregor Gruber neulich entdeckt, Kiwis einzeln verpackt und in Plastik verkauft, um 0,79 Euro das Stück. Zum Vergleich: Die nicht eingeschweißten Kiwis kosten 0,69 Euro.