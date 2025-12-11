Christbaumverkauf in Wien und NÖ startet am Freitag

In Wien und Niederösterreich startet am Freitag der Christbaumverkauf. Angesichts des nahenden Festes besteht dabei ab Beginn durchaus Handlungsbedarf. "Wer die beste Auswahl haben will, sollte nicht bis zur letzten Minute warten", hob Josef Reithner, Obmann der NÖ Christbaumbauern, in einer Aussendung hervor. An 300 Verkaufsplätzen können sich Konsumenten Weihnachtsbäume mit kontrollierter Herkunfts- und Qualitätsgarantie sichern.

Punkten wollen die Christbaumbäuerinnen und Christbaumbauern aus Niederösterreich neben der Auswahl vor allem mit einem Rundum-Service. Angeboten wird eine Fixierung der Bäume im Christbaumkreuz ebenso wie eine Lieferung nach Hause. Verkaufsstellen sind auf www.weihnachtsbaum.at zu finden.