Christbaumverkauf in Wien und NÖ startet am Freitag
In Wien und Niederösterreich startet am Freitag der Christbaumverkauf. Angesichts des nahenden Festes besteht dabei ab Beginn durchaus Handlungsbedarf. "Wer die beste Auswahl haben will, sollte nicht bis zur letzten Minute warten", hob Josef Reithner, Obmann der NÖ Christbaumbauern, in einer Aussendung hervor. An 300 Verkaufsplätzen können sich Konsumenten Weihnachtsbäume mit kontrollierter Herkunfts- und Qualitätsgarantie sichern.
Punkten wollen die Christbaumbäuerinnen und Christbaumbauern aus Niederösterreich neben der Auswahl vor allem mit einem Rundum-Service. Angeboten wird eine Fixierung der Bäume im Christbaumkreuz ebenso wie eine Lieferung nach Hause. Verkaufsstellen sind auf www.weihnachtsbaum.at zu finden.
Kühl aufbewahren
Hartnäckig hält sich die Theorie, mit dem späten Baumkauf ein ganz frisches Exemplar zu erwerben. Das sieht Reithner anders: "Für die Bäume ist es sogar gut, wenn sie schon früher geschnitten wurden. Sie können sich so besser an die Situation gewöhnen und die Nadeln haften besser."
Er rät zu einem Baum, der mindestens zwei Wochen vor Weihnachten geschnitten wurde. In der Folge soll das gekaufte Exemplar bis zum Fest kühl aufbewahrt und mäßig feucht gehalten werden.
