Christbaum Ade: Nadeliges Neujahrsgeschenk für Schönbrunner Elefanten

Der Kultur- und Weihnachtsmarkt vor Schloß Schönbrunn musste Lockdown-bedingt zwar abgesagt werden. Der 18 Meter hohe Christbaum sollte aber trotzdem nicht umsonst gefällt worden sein. Darum übergab Veranstalterin Gabriela Schmidle am Freitag die Fichte aus Mürzzuschlag, die kurz zuvor noch strahlender Mittelpunkt am Ehrenhof vor dem Schloss gewesen war, an die Afrikanischen Elefanten im benachbarten Tiergarten.

Bei der sechsköpfigen Herde kam die Neujahrsüberraschung gut an. Elefantenmädchen Kibali war heuer bereits viel mutiger und probierte an der Seite ihrer Mutter Numbi als Erste den Snack. Während das nadelige Frühstück für die Elefantenkühe bereits Tradition hat, war es für den Bullen Tembo eine neue Erfahrung. Der viereinhalb Tonnen schwere Elefant ergänzt erst seit November vorigen Jahres die Herde in Wien.