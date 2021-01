Chemtrails: Wird der Himmel zur gefährlichen Waffe?

Die Mächtigen der Welt wollen die Menschheit dezimieren, unsere Gedanken kontrollieren und die Macht über das Wetter haben, und das erreichen sie mittels Chemtrails. Gerade während der Coronakrise wurde wieder viel über Chemtrails spekuliert ,obwohl die Verschwörungstheorie eigentlich seit den 90er Jahren ein Dauerbrenner ist.

Jetzt, wo die Welt von einem Virus übermannt wurde, fühlen sich Verschwörungstheoretiker erst recht bestätigt. Covid-19 sei aus der Luft via Chemtrails verbreitet worden. Warum? Weil uns die Pharmaindustrie und die Mächtigen der Welt durchimpfen wollen. Außerdem sollen mit Chemtrails das Wetter, und damit auch weite Teile der Wirtschaft kontrolliert werden können.

Bei unseren Recherchen haben die Fake Busters aber auch herausgefunden was es damit auf sich hat, und, dass nicht alles, was über Chemtrails gesagt wird, so ganz falsch ist.

Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu ...